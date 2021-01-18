كورونا يغيب أسطورة التانغو خوان كارلوس كوبس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: غيب الموت الراقص ومصمم الرقصات الأرجنتيني “خوان كارلوس كوبس” الذي يُعتبر أسطورة التانغو وقد توفي عن 89 عاماً بسبب مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على ما أعلنت عائلته.

وكان النجم الثمانيني قد أصيب في ديسمبر الماضي بالفيروس، ونعته ابنته جوهانا كوبس على فيسبوك قائلة: “والدي مات.. سيظل دائماً يتألق بين النجوم وإلى الأبد في تاريخ رقص التانغو”.

واشتهر خوان كارلوس كوبس، المولود في مايو 1931 في بوينس أيرس، بأنه جعل من رقصة التانغو أسلوباً كاملاً للرقص، ونقل هذه الرقصة الشعبية إلى أهم المسارح العالمية.

وشكل كوبس ثنائياً أسطورياً في مجال رقص التانغو مع ماريا نيفيس، ومع أن حياتهما الزوجية استمرت من عام 1964 إلى عام 1973، إلا أنهما استمرا في الرقص معاً حتى عام 1997.

وسارت ابنته جوهانا على خطاه وكانت شريكته في الرقص على مدى نحو 20 عاماً. واعتزل خوان كارلوس كوبس الرقص عام 2015.