شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد مازحة بوجه ممتلئ بالجروح والكدمات: شكلى من غير ميكب.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازحت الفنانة هنا الزاهد متابعيها، من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت من خلال صورة لها عبر خاصية الاستورى ظهر بها وجهها وكأنه ممتلئ بالجروح، إلا أنها اختارت التعليق بشكل مفاجئ حين كتبت: "شكلى من غير ميكب".



هنا الزاهد على انستجرام

من ناحية أخرى تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير مشاهدها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، في العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، وفى حكاية "لا سحر ولا شعوذة"، تجسد هنا دور"مخاوية جن" خلال الأحداث، ومن المقرر عرض المسلسل على قنوات dmc الفترة المقبلة في أولى بطولاتها المطلقة.

وتقدم "الزاهد" خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حلقة في 5 حلقات، ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين "سحر وشعوذة"، و"9 خطوات لقلب الرجل"، و"الجريمة لا تفيد"، و"المتخصصة".

ونشرت الفنانة هنا الزاهد، الشهر الماضي البوستر الدعائي لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية، وكتبت على "إنستجرام" قائلة: "مسلسل حلوة الدنيا سكر.. قريبًا".

ويشارك في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني، الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبد المغني حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.