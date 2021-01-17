شكرا لقرائتكم خبر عن منى إش إش: "لسه فى العمر بقية الحمد الله بقيت أحسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طمأنت الفنانة منى إش إش، متابعيها على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة شديد الأيام الماضية، قائلة:" الحمد لله قدر الله وما شاء فعل لسة فى العمر بقية أنا رجعت البيت اطمأنوا لسه فى ألم في قلبي بس بتحسن الحمدلله ".

وطالبت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، الخميس الماضى متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بالدعاء لوالدتها الفنانة منى إش إش، مؤكدة إنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة.

وعبر خاصية القصص القصيرة بـ"إنستجرام"، قالت "ماهيتاب": "يا رب أنت الشافي، ادعوا لأمي، اشتباه في جلطة قلبية، وذبحة صدرية، الحمد لله".

وكانت الفنانة منى إش إش أعلنت منذ فترة شفائها من فيروس كورونا وكتبت منى إش إش، عبر حسابها بموقع انستجرام:"بفضل الله ورحمته ويقينى بلطفه وكرمه عليا وعشمى إنه مش ها يخذلني وهايكملى على خير أنا وبابا ان شاء الله أنا عديت المرحلة الحرجة وحاليا في مرحلة التعافي بإذن الله تبارك الرحمن الرحيم الحمد والشكر ليك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته".