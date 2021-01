شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير موسم أفلام الصيف بهوليود فى ظل استمرار جائحة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سيكون هناك موسم أفلام صيفي في 2021؟ هذا هو السؤال الذي يشغل كل محبي سينما هوليوود فليس هناك أي علامات تشيرإلى عودة السينما لسابق عهدها، فنحن لا نعرف شيئا عن عالم ما بعد الجائحة في الوقت الحاضر ، فهناك 35٪ فقط من دور السينما في أمريكا الشمالية مفتوحة بينما تظل مبيعات التذاكر عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهذا ما يضع مستقبل موسم الأفلام الصيفي في خطر.

وتظهر الأفلام الرائجة الجديدة لأول مرة في نهاية كل أسبوع تقريبًا من الصيف ولكن بالنظر إلى التقويم السلس باستمرار، فمن غير الواضح ما إذا كانت مواعيد العرض الأول لفصل الصيف ستبقي كما تم تحديدها بما في ذلك "F9" في 28 مايو ، أو "Ghostbusters: Afterlife" في 11 يونيو ، أو "Top Gun Maverick" في 2 يوليو أو "Shang-Chi and the Legend of "في 9 يوليو.

وكانت قد حلت الصين محل أمريكا الشمالية كأكبر سوق لزوار السينما فى العالم، ومع ذلك، لم تنجو من تراجع الإيرادات، حيث تراجعت إيرادات الصين فى 2020 بنسبة 72% عن إيراداتها فى 2019، وفى نفس الوقت انخفضت إيرادات شباك التذاكر فى أمريكا الشمالية بنسبة 80% فى عام 2020 وسط جائحة فيروس كورونا وإغلاق السينمات بشكل غير مسبوق، فى حين تراجعت الإيرادات العالمية ككل بأكثر من 70%.

وكما هو متوقع حققت تذاكر السينما فى أمريكا بين 1 يناير و31 ديسمبر 2020 ما يقدر بنحو 2.3 مليار دولار مقارنة بـ 11.4 مليار دولار فى عام 2019، وفقًا لتقديرات Comscore، وهذه أقل إيرادات منذ 40 عامًا على الأقل، وهذا التراجع كان متوقعًا، مع الأخذ فى الاعتبار إغلاق العديد من دور السينما لأكثر من تسعة أشهر فى الولايات المتحدة.