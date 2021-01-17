شكرا لقرائتكم خبر عن توأم روح ماما.. ابنة رجاء الجداوى تهنئ دلال عبد العزيز بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، رسالة لصديقة والدتها، الفنانة دلال عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها الموافق اليوم 17 يناير، ونشرت مجموعة صور عبر حساب والدتها، على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "مهما قولت مش ممكن أعبر عن اللي مامي كانت هتكون عاوزة تقوله بس"، وتابعت: "كل سنة وحضرتك طيبة وسعيده وبصحة ووفي هنا وحب يا توأم روح مامي وحبيبتها وصديقتها الغالية بحبك انا وروضة أوي أوي".



ابنة رجاء الجداوي

والفنانة دلال عبد العزيز، تعتبر من أجمل نجمات جيلها، واستطاعت أن تحتل مكانة مميزة لدى محبيها من أول ظهورها في مسلسل "أصيلة" مرورًا بمشاركة زوجها الفنان الكوميدى سمير غانم وصديقهما جورج سيدهم في مسرحية "أهلا يا دكتور"، والتي كانت سببًا كبيرًا في اعجابهما ببعض وزواجهما.



رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز



رجاء ودلال

وروت الفنانة دلال عبد العزيز بداية قصة الإعجاب والزواج خلال لقائها في برنامج "معكم" تقديم منى الشاذلى قائلاً: كنت عاملة مسلسل اسمه "أصيلة" وكان في جورج سيدهم وطلبنى أروح معاه في مسرحية بيعملوها اسمها "أهلا يا دكتور"، وقالى هاقدمك لسمير غانم وللمخرج حسن عبد السلام، وقالى لو أنا كويسة هياخدوكى لأن الفن مفيهوش واسطى.

وتابعت دلال عبد العزيز، روحت مسرح الهوسابير وعملوا التيست ومرضيش جورج يقف، وحسن عبد السلام أدانى جملة كبيرة اقولها، وكان قاعد سمير غانم وقتها وطبعًا كان معجب بأدائى، وطبعا شنكلته علطول من أول مرة، لان الرجالة بيعرفوا الصادقين علطول.