شكرا لقرائتكم خبر عن مينى ألبوم لـ روبي بتوقيع أحمد إبراهيم وأيمن بهجت قمر وعزيز الشافعى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسجل النجمة روبي ميني ألبوم جديد يتضمن 6 أغان تتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهحت قمر وعزيز الشافعى وتوزيع أحمد إبراهيم وتوما وألحان محمد يحيي ومن إنتاج وليد منصور، وتشارك روبى في بطولة مسلسل "شقة 6" إخراج محمود كامل وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب.

كما تستعد الفنانة روبى لتحضير فيلم جديد بعنوان "شغل جواجات"، تأليف شادى سلامة، وجارى عقد جلسات عمل لاختيار فريق العمل الذى يشارك روبى فى البطولة، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة بعد تعاقد النجوم.