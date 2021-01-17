شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد محمد على كلاى.. تعرف على أجمل أفلام قُدمت عنه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد لاعب الملاكمة الشهير محمد على كلاى الذى تحولت قصة حياته لعدد من الأعمال السينمائية كونه حيث يمتلك شعبية كبيرة حول العالم واليوم نستعرض أفضل الأفلام التى تم تقديمها عنه وذلك حسب موقع " أوفول أنانسوينج" .

فيلم " When We Were Kings" :

يعد فيلم " When We Were Kings " واحد من أبرز الأفلام التى تم تقديمها عن محمد على كلاى ، فهو فيلم وثائقى إنتاج عام 1996 من إخراج ليون جاست ويدور حول مباراة الوزن الثقيل بين محمد على كلاى وجورج فورمان المشهورة باسم القتال فى الغابة، مده عرض الفيلم ساعة و 28 دقيقة .

فيلم " Ali " :

هناك أيضا فيلم " Ali " الذى قام ببطولته النجم العالمى ويل سميث ويعد واحدا من أبرز الأفلام التى تم تقديمها عن اسطورة الملاكمة الراحل محمد على كلاى والعمل يرصد المراحل المختلفة التى مرت بها حياة هذا الملاكم بين عامى 1964 و1974 .

وشارك ويل سميث بطولة الفيلم جيمى فوكس وجون فواج و رون سيلفى، ووصلت مدة عرض الفيلم إلى ساعتين و37 دقيقة .

فيلم The Trials of Muhammad Ali

كما تم تقديم الفيلم الوثائقى " The Trials of Muhammad Ali " عام 2013 ، وهو العمل الذى يستعرض المعارك القانونية التى خاضها الملاكم الأمريكى العظيم ضد التجنيد فى الجيش الأمريكى خلال حرب فيتنام، و تصل مدة عرض الفيلم إلى ساعة ونصف .

فيلم " The Greatest"

واحد من أفضل الأفلام التى تم تقديمها عن الملاكم محمد على كلاى وقد تم عرضه لأول مرة عام 1977 ، ويتناول حياة الملاكم محمد على كلاى من الفترة 1960 إلى 1974.