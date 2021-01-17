رامي عياش: اللا إنسانية بلبنان وصلت لأعلى مراتب الشواذ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 02:04 مساءً - منذ 8 دقائق

كتب الفنان اللبناني البوب ستار رامي عياش عبر “تويتر”، وقال، ‏‏”بلبنان، استفادوا من الانفجار ليفجروا حقدن عبعض، ‏

استفادوا من الكورونا ليفجروا شماتتهم عبعض

استفادوا من الثورة حتى يخوّنوا بوطنية بعض

استفادوا من الدين والاحزاب ليفجروا كرهن عبعض

استفادوا من تفقير الناس ليفجروا جبنهم بإتهام بعض

اللا انسانية بلبنان وصلت لأعلى مراتب الشواذ”.‏

وأضاف، “نحن صورة لبنان للعالم اللي لازم دايما تكون حلوة، ولكن ‏لأول مرة رح اسمح لنفسي وإحكي عن واقع دمّرنا على مر عشرات ‏السنين”.‏

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