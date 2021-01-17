فن ومشاهير

رامي عياش: اللا إنسانية بلبنان وصلت لأعلى مراتب الشواذ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 02:04 مساءً - منذ 8 دقائق

رامي عياش وزجته داليدا

كتب الفنان اللبناني البوب ستار رامي عياش عبر “تويتر”، وقال، ‏‏”بلبنان، استفادوا من الانفجار ليفجروا حقدن عبعض، ‏
استفادوا من الكورونا ليفجروا شماتتهم عبعض

استفادوا من الثورة حتى يخوّنوا بوطنية بعض

استفادوا من الدين والاحزاب ليفجروا كرهن عبعض

استفادوا من تفقير الناس ليفجروا جبنهم بإتهام بعض

اللا انسانية بلبنان وصلت لأعلى مراتب الشواذ”.‏

وأضاف، “نحن صورة لبنان للعالم اللي لازم دايما تكون حلوة، ولكن ‏لأول مرة رح اسمح لنفسي وإحكي عن واقع دمّرنا على مر عشرات ‏السنين”.‏

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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