وفاة خوان كارلوس كوبس.. أسطورة التانجو العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت الراقص ومصمم الرقصات الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس, الذي يُعتبَر أسطورة التانجو الذي توفي عن 89 عاماً.

وتوفي الأسطورة بسبب مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على ما أعلنت عائلته.

وكتبت ابنته جوهانا كوبس على "فيسبوك" إن "كل شيء حصل بسرعة كبيرة"، وأضافت "والدي مات.. سيظل دائمًا يتألق بين النجوم وإلى الأبد في تاريخ رقص التانجو".

وكان الرجل الثمانيني أصيب في ديسمبر/كانون الأول الفائت بالفيروس.

واشتهر خوان كارلوس كوبس، المولود في 31 مايو/أيار 1931 في بوينس آيرس، بأنه جعل من رقصة التانجو أسلوباً كاملاً للرقص، ونقل هذه الرقصة الشعبية إلى أهم المسارح العالمية.

وشكل كوبس ثنائياً أسطورياً في مجال رقص التانجو مع ماريا نيفيس، ومع أن حياتهما الزوجية استمرت من عام 1964 إلى عام 1973، استمرا في الرقص معاً حتى عام 1997.

وسارت ابنته جوهانا على خطاه وكانت شريكته في الرقص على مدى نحو 20 عاماً.

واعتزل خوان كارلوس كوبس الرقص عام 2015.

وذكّرت وزارة الثقافة الأرجنتينية عبر "تويتر" بأن كوبس "تألق في برودواي وحظي بالإعجاب في أوروبا، وشكل ثنائياً راقصاً لا يُنسى مع ماريا نيفيس وقدم عروضاً لا مثيل لها".

كذلك نعته "بروتانجو"، إحدى أهم جمعيات الترويج للتانجو، واصفة إياه بأنه "أسطورة رقص التانجو"، مذكّرة بأنه "علّم أجيالاً من الفنانين وعرّف العالم باسره بعروض التانجو المبتكرة".