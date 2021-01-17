بالفيديو.. رانيا يوسف "تهز" شبكات التواصل على أنغام حسن شاكوش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بالصدى الواسع الذي حققه مقطع فيديو لرقصة أدتها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وأعادت رانيا يوسف نشر مقطع الفيديو، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



كانت الفنانة رانيا يوسف حلت ضيفة على برنامج "ليلة الخميس" على قناة "mbc"، مع المطرب حسن شاكوش، ولاعب كرة القدم السابق مجدي عبدالغني.

إلى ذلك، حددت نيابة جنح قصر النيل 21 فبراير المقبل لعقد أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة.

وكان المحامي المصري أشرف ناجي تقدم ببلاغ ضد رانيا يوسف، بعد حوارها التليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، وتصريحاتها المثيرة للجدل حول الحجاب ومؤخرتها.

وكانت الفنانة المصرية قالت، خلال برومو لحلقة تلفزيونية سجلتها لقناة الرشيد العراقية: "كل الفنانات لديهن مؤخرات، لكن أنا مؤخرتي مميزة شوية".

وجاء ذلك ردا على سؤال حول إطلالاتها المثيرة للجدل التي تبرز مفاتنها في المهرجانات الفنية.