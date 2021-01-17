شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من حفل زفاف نادر حمدي وسارة حسني..رقص شيكابالا وغناء حماقى الأبرز..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الموزع الموسيقى نادر حمدى بعقد قرانه مساء أمس السبت على المنتجة سارة حسنى، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في أجواء مبهجة، وقد شارك الشاعر الغنائي تامر حسين، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام صورة تجمعه مع العروسين.

وهنأ تامر حسين، نادر حمدي على عقد قرآنه قائلاً: "أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر حمدي، مبروك يا ندور ومبروك ياسارة بحبكم جدًا جدًا جدًا.. ربنا يحفظكم ويسعدكم".

تامر حسين عبر فيسبوك

وفي وقت سابق، أكد المطرب محمد نور لـ"الخليج 365" أنه سيتم عقد قران الموزع نادر حمدى على المنتجة سارة حسنى على أن يكون مقتصرًا على الأهل والأقارب وأصدقائه المقربين، مشيرًا إلى أنه يتم موعد الزفاف خلال الأيام المقبلة مضيفا: أتمنى لهم التوفيق في حياتهم، وأقول له ألف مبروك لصديقي وعشرة عمرى.

تامر حسين مع العروسين



