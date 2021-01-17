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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من حفل زفاف نادر حمدي وسارة حسني..رقص شيكابالا وغناء حماقى الأبرز..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفل الموزع الموسيقى نادر حمدى بعقد قرانه مساء أمس السبت على المنتجة سارة حسنى، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في أجواء مبهجة، وقد شارك الشاعر الغنائي تامر حسين، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام صورة تجمعه مع العروسين.
وهنأ تامر حسين، نادر حمدي على عقد قرآنه قائلاً: "أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر حمدي، مبروك يا ندور ومبروك ياسارة بحبكم جدًا جدًا جدًا.. ربنا يحفظكم ويسعدكم".
تامر حسين عبر فيسبوك
وفي وقت سابق، أكد المطرب محمد نور لـ"الخليج 365" أنه سيتم عقد قران الموزع نادر حمدى على المنتجة سارة حسنى على أن يكون مقتصرًا على الأهل والأقارب وأصدقائه المقربين، مشيرًا إلى أنه يتم موعد الزفاف خلال الأيام المقبلة مضيفا: أتمنى لهم التوفيق في حياتهم، وأقول له ألف مبروك لصديقي وعشرة عمرى.
تامر حسين مع العروسين
حرص المطرب أحمد جمال، على حضور حفل زفاف صديقه المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى على سارة حسنى، وقدم لهما خلال الحفل أغنية "نشيد العاشقين" وسط تفاعل النجوم الحاضرين أبرزهم المربى كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، والموزع توما وغيرهم من نجوم الغناء والطرب.
أحمد فهمى وهشام ماجد وأكرم حسنى ونجوم الغناء فى حفل زفاف نادر حمدى.. صور
حرص عدد من نجوم الفن والغناء على مشاركة المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى، الاحتفال بزفافه على سارة حسنى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة.
وكان أبرز النجوم الحاضرين منذ الدقائق الأولى، الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعى، الموزع هانى محروس، المطرب أحمد الشامى, المطرب محمد نور، المطربة كارمن سليمان، المطرب حاتم فهمى، المطرب مصطفى حجاج، الموزع توما، كما حضر عدد من نجوم التمثيل منهم هشام ماجد، أكرم حسنى، أحمد فهمى، ووليد منصور
حرص النجم محمد حماقى، على حضور حفل زفاف صديقه المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى وسارة حسنى، وأهداهما باقة من أغنياته المميزة، ووجه كلمة لنادر حمدى قائلاً: "أنت مش عارف إحنا بنحبك إزاى، كنت محتاج فرح زى كده عشان تعرف وكل الناس الموجودين بيحبوك، وأنا كمان بحبك جدًا لأنك بنى آدم تستاهل كده واكتر.
كما حرص المطرب أحمد جمال على حضور حفل زفاف صديقه المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى على المنتجة سارة حسنى، وقدم لهما خلال الحفل أغنية "نشيد لعاشقين" وسط تفاعل النجوم الحاضرين أبرزهم المربى كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، والموزع توما وغيرهم من نجوم الغناء والطرب.
شيكابالا يرقص مع حماقى على "أحلى حاجة فيكى" في حفل زفاف نادر حمدى.. فيديو
لفت محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم نادى الزمالك، الأنظار أثناء رقصه مع النجم محمد حماقى أثناء غنائه لأغنية "احلى حاجة فيكى" في حفل زفاف المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى وسارة حسنى، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة
وحرص النجم محمد حماقى، على حضور حفل زفاف صديقه المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى والمنتجة سارة حسنى، وأهداهم باقة من أغنياته المميزة، ووجه كلمة لنادر حمدى قائلا، "انت مش عارف احنا بنحبك ازاى، كنت محتاج فرح زى كده عشان تعرف وكل الناس الموجودين بيحبوك، وانا كمان بحبك جدا لانك بنى ادم تستاهل كدة واكتر.
وحرص عدد من نجوم الفن والغناء على مشاركة المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى، الاحتفال بزفافه على المنتجة سارة حسنى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، منهم، الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعى، الموزع أمير محروس، المطرب أحمد الشامى, المطرب محمد نور، المطربة كارمن سليمان، المطرب حاتم فهمى، الموزع توما، المطرب مصطفى حجاج، كما حضر عدد من نجوم التمثيل منهم هشام ماجد، أكرم حسنى، أحمد فهمى، والمنتج وليد منصور