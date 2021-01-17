شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عاطف يكشف كواليس أغنية "شطبنا" لـ رامى صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشاعر محمد عاطف فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يتعاون للمرة الأولى مع المطرب رامى صبرى في أغنية تحمل اسم "شطبنا" المقرر طرحها قريبًا وهى من ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأضاف أنه سعيد بالتعاون مع رامى صبرى الذى يعتبره مطربا كبيرا ودقيق في اختياراته حيث إن الأغنية تحمل طابع المقسوم وشكل جديد على رامى ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور وتحمل عدد من المفاجآت.

وأعرب مؤخرًا الشاعر محمد عاطف عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "فجأة افترقنا" التى طرحها النجم تامر حسنى من حوالى 5 أيام وحققت نسب مشاهدة عالية تخطت 17 مليون مشاهدة.

عاطف قال إن الأغنية تعتبر من أقرب الأغانى إلى قلبه والحمد لله لاقت نجاحا كبيرا وهنأنى العديد من أصدقائى عليها من داخل الوسط وخارجه، واصفًا تامر حسنى بأنه نجم كبير وموهوب ومبسوط بالعمل معه.

"فجأة افترقنا" من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع يحيي يوسف، وذلك بعدما طرح من قبل أغنية "مبطلناش إحساس"، حيث تأتي تلك الأغاني ضمن أحدث ألبومات تامر حسنى "خليك فولاذى".

وتقول كلمات الأغنية: فجأه افترقنا وفراقنا سرقنا من حضن بعض، بعد اتفاقنا ووفاقنا القرب اتغير لبعد، سافر نصيبي بحبيبي، وكأن مفيش بينا وعد واللي انا رتبته وبنيته ماتهنتش بيه، قلبي اتلخبط في حساباته متحير مش لاقي حل، مرمي في سجون ذكرياته والوحده احساس ممل.

يذكر أن الشاعر محمد عاطف تعاون مع كبار النجوم في مصر والوطن العربى منهم محمد حماقى وتامر حسنى ورامى جمال وأنغام وفضل شاكر وساموزين ومى سليم وغيرهم .