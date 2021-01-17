شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تستشهد بمقولة فيلسوف معبرة عن حبها للقطط.. اعرف ماذا قالت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة التونسية هند صبرى، عن حبها لقطتها، حيث ظهرت بصحبتها في جلسة تصوير جديدة، نالت إعجاب جمهورها، واستعانت بمقولة الفيلسوف والطبيب الألمانى ألبرت شفايتسر.



هند صبرى عبر انستجرام

ونشرت النجمة هند صبرى، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورا برفقة قطتها، كما استشهدت بمقولة الفيلسوف ألبرت شفايتسر، قائلة:"هناك وسيلتان للهروب من بؤس الحياة: الموسيقى والقطط".





من ناحية أخرى تدخل النجمة هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية، وتخوض المنافسة من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "عايزة أتطلق"، بعد أن بحثت عن العريس فى مسلسلها الشهير "عايزة أتجوز"، حيث تم الاستقرار على المخرج هادى الباجورى، وتبدأ تصوير أول المشاهد الأسبوع المقبل، كما تم الاستقرار على الأبطال الذين يشاركونها في بطولة العمل وجارى التعاقد مع الباقى، لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية.





ومن ناحية أخرى، أوشكت هند صبرى على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" حيث صورت حوالى 80 % من أحداث المسلسل وتواصل في تصوير المشاهد المتبقية بالعديد من الديكورات الخاصة بالعمل والتي تجمع بينها وبين بطل المسلسل أحمد عز، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل.