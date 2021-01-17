شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى: سعاد حسنى لم تنتحر إنما قتلت بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سمير صبرى، أنه لم ير وثيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسنى لكنه أكد أنه هناك حبا كبيرا بينهما كما لمست الغيرة من قبل حليم وسعاد، قائلا خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على "قناة الحياة" إن حليم كان يراقب سعاد حسنى ويذهب ليقف تحت عمارات أصدقائه ليعرف إذا كانت سعاد تقضى سهرات لعب الكارت أم لا، كان فى قصة حب كبيرة لكن جواز أنا ماشوفتش بعينى".

وعن لغز رحيل السندريلا سعاد حسنى، قال سمير صبرى، حسب تقرير الطبيب الشرعى إنه مافيش كسر فى الدماغ وهذا دليل أنها لم تسقط ولم تسقط لكن تم قتلها ووضعها على انها انتحرت، كما اعتقد أنها قتلت بالصدفة بعد تدخلها فى خلاف بين صاحبة الشقة نادية التى كانت تعيش فيها سعاد وبين أشخاص جاءوا لأخذ فلوس، لأن نادية قالتلى قبل كدا حبيبتى ماتت قدام عينى وبعد كدا أنكرت أنها قالتلى كدا"

كما تحدث صبرى عن انفصال والديه وأنه لا يعرف لماذا الطلاق، بل وجه الشكر لهما لأنه كان هناك حب بينهما حتى عند انفصالهما، ورغم تقبله بزواج والدته من آخر إلا أنه تأثر بزواج والده جدا قائلا، زوجة والدى كانت بتغير منى ومن حب والدى لى وكنت أشعر أنها تريد أن تبعدنى عن أبى، وتحدث عن قصة زواج أم كلثوم قائلا، عرفت سر من بنت محمود الشريف ووثيقة زواج أم كلثوم من محمود الشريف ولكن الظروف سبب الانفصال وأن ابنته قالت إن كوكب الشرق أحبته جدا.

كما تحدث عن انفراده بآخر لقاء لأم كلثوم وطلبه منها إجراء الحوار معها فطلبت منه أن يقابلها فى المطار وكان ذلك قبل مرضها، وتحدث أيضا عن المهرجانات واعتبر أن الوجوه الجديدة التى تظهر على الريد كاربت تستعرض الفساتين، كما عبر عن رفضه لبرامج الاستخفاف بالنجوم واستضافتهم والسخرية منهم وعمل مقالب مبالغ فيها.