داستن دياموند تم تشخيص مرضه بالسرطان ..ويعالج في فلوريدا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 01:36 صباحاً - الحياة توصلنا إلى مفترق طرق حين لا نتوقع ذلك ،ويقف الآن الممثل الأمريكي داستن دياموند على مفترق صحي خطير فاجأه دون توقع حين أصابته وعكة صحية مفاجئة.

بحسب موقع "هولا"،تم تشخيص الممثل الأمريكي المحبوب نجم مسلسل "أنقذه الجرس" داستن دياموند ،البالغ من العمر"44 عاماً" بالسرطان في المرحلة الرابعة.

وكان الممثل داستن دياموند يمارس حياته بشكل طبيعي حين فاجأته وعكة صحية مفاجأة أصابته بالقلق،فدخل المستشفى في نهاية الأسبوع الماضي لإجراء فحوصات طبية شاملة،وإثر ظهور النتائج،تم تشخيص إصابته بالسرطان في المرحلة الرابعة،وتم إخضاعه لجولة علاج كيميائية أولى.

وكشف مدير أعمال الممثل داستن دياموند،أنهم يأخذون الأمر على محمل الجد،ويخضع الممثل دياموند حالياً في فلوريدا لمزيد من الفحوصات الطبية التخصصية من قبل أطباء كبار لمعرفة المزيد حول خطورة السرطان المصاب به.

وأشار إلى وجود قلق بعد معرفة وجود تاريخ وراثي لعائلته مع مرض السرطان،بما ذلك والدته التي توفيت بعد صراعها الطويل مع سرطان الثدي.

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يعاني من ورم مؤلم في حلقه

وقالت مصادر مقربة من دياموند ،أنه اكتشف ورماً مؤلماً في حلقه،وشعوره بألم عام في جسده أجبره على الذهاب لفوره إلى المستشفى في نهاية الأسبوع .

يشار إلى أن داستن دياموند في السنوات الأخيرة أحيط بجدل كبير بسبب تورطه بطعنه رجلاً بسكين تورط معه في شجار بولاية ويسكونسن،وسجن لمدة 3 أشهر عام 2014.

وكان قد حقق داستن دياموند شهرته الأكبر حين شارك بالمسلسل الكوميدي "أنقذه الجرس" ،وزادت شهرته الأكبر بمشاركته في برنامج تلفزيون الواقع الأمريكي "الأخ الأكبر" عام 2013.

وعبر الممثل الأمريكي ماريو لوبيز عن تعاطفه مع زميله داستن دياموند الذي شاركه بطولة المسلسل الكوميدي "أنقذه الجرس"،وقال أنه يصلي ويدعو له بالشفاء العاجل.