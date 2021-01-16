شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تسجيل محمود الحسيني لأحدث اغانيه "انت الخسران".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب الشعبي محمود الحسيني من تسجيل أغنية جديدة بعنوان"انت الخسران"، من كلمات أيمن الطويل، وألحان إسلام السقا، وتوزيع أشرف البرنس، وهندسة صوت محمد جوده، ومن المقرر أن يتم تصويرها علي طريقة فيديو كليب الأيام المقبلة من إخراج سيد الشاعر، ليعود بها الحسينى إلى الغناء بعدما قدم آخر أغنياته بعنوان "لا تأسفن" بفيلم "دفع رباعى" الذى تم عرضه فى السينمات العام الماضى.

فيلم "دفع رباعى" بطولة أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمى، اللبنانية تاتيانا، أحمد العمدة، التونسية إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، سمسم شهاب، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلى، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، سيناريو خالد سليمان ومحمد عواد، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

الحسينى عاد منذ فترة بعد اختفائه الطويل بعدة أغانى منها "لاعاش ولا كان اللى يكسر نفسى"، وهى من كلمات سعد عبد المنعم، وألحانه، وتوزيع طه الحكيم، "مش بالفلوس"، وشارك بغناء تترات مسلسلات أبرزها "مزاج الخير" للنجم مصطفى شعبان، ودرة، وحسن حسنى، وسميحة أيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وكانت أول تجربة له فى كتابة الأغانى الدرامية، وألحان محمود طلعت