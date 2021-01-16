شكرا لقرائتكم خبر عن مي عمر تمارس هواية ركوب الخيل: شغفى منذ الطفولة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورتين جديدتين لها خلال ركوبها الخيل، معلقة: "شغفي منذ أن كنت طفلة صغيرة"، ولاقت الصور تفاعلاً كبيرًا بين متابعيها على المنصة الاجتماعية.



مي عمر عبر انستجرام

وتشارك الفنانة مي عمر في مسلسل "لؤلؤ"، الذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وأصبح مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر منتشرًا بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وحققت مقاطع الفيديو المنشورة منه خلال الفترة الماضية انتشارًا كبيرًا بسبب تطور الأحداث.

وفي وقت سابق، أكدت الفنانة مى عمر أنها ترى مسلسلها الجديد "لؤلؤ" أكثر عمل ناجح جماهيريا، ويليه مسلسل "الأسطورة" للنجم محمد رمضان، كما أشارت إلى أن المسلسل ليس قصة حياة المطربة شيرين عبد الوهاب، ولا المطربة سوزان تميم، وذلك من خلال خاصية الأسئلة والأجوبة على إنسجرام الخاص بها.



مي عمر تركب الخيل