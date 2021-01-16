شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تطالب متابعيها بالدعاء لوالدها بعد إصابته بكورونا.. وتؤكد: "حبى الحقيقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المذيعة مها الصغير، جمهورها ومتابعيها بالدعاء لوالدها إثر الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرًا منذ إصابته بفيروس كورونا، حيث نشرت صورتين له عبر خاصية "ستورى" على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصور: "أول حب وأهم حب وحبى الحقيقى.. ادعوا له بالشفاء".



مها الصغير ووالدها

كانت الإعلامية مها الصغير، قد دعت بالشفاء العاجل لوالدها، بعد دخوله العناية المركزة فى أحد المستشفيات، على أثر إصابته بفيروس كورونا بداية الشهر الجارى.



مها الصغير ووالدها على انستجرام

كما حرص عدد من الفنانين على الدعاء لـ محمد الصغير بعد نقله للعناية المركزة، بعد إصابته بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "يا رب تقويه وتشفيه عشرة العمر الأخ والصديق الوفى المخلص عشرة العمر محمد الصغير".

من ناحية أخرى قدمت الإعلامية مها الصغير حفل مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأخيرة، كما حرصت على شكر الفنان أشرف عبد الباقى وقتها، حيث شاركت متابعيها بفيديو من كواليس حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ42، موجهة الشكر له بسبب دعمها وتشجيعها قبل تقديمها للحفل، حيث طالبها أن تتحدث بتلقائية، وعلقت مها الصغير علي الفيديو قائلة: "أتمنى أن يكون لدينا دائمًا أشخاص جميلون لتحفيزنا وتعليمنا.. أشرف عبد الباقي شكرًا لك".