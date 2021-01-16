شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي تظهر بالبيجاما والفستان.. وتعلق: الأيام الطبيعية للبنات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة ناهد السباعى بشكل جديد عبر حسابها على موقع إنستجرام، وهي ترتدى البيجاما أثناء تنظيف المنزل، خلال فيديو، وبعدها ظهرت مرتدية فستان، وفى تعليقها على مقطع الفيديو الطريف الذى يعكس حياة الفتيات بين تنظيف المنزل بـ"البيجاما" والأناقة بالفساتين الجذابة، وصفت ناهد السباعى الأمر بأن ذلك يعد الأمر الطبيعى في حياة كافة البنات بأيامهم المعتادة.



ناهد السباعى فى أول الفيديو

من ناحية أخرى، سبق وشاركت الفنانة ناهد السباعى متابعيها بلحظات ممارستها للرياضة بصفة عامة حيث تعد من أكثر الفنانات ممن يهتممن بممارسة اليوجا مثلما ظهر مؤخرًا عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام حينما ظهرت خلال صورة علقت عليها وكتبت: "كن جميلًا تري الوجود جميلا".



ناهد السباعى بعد ذلك أثناء ارتداء الفستان

وحرصت الفنانة ناهد السباعى بداية الشهر الجارى على الاحتفاء بمناسبة عيد ميلاد الفنانة الكبيرة إلهام شاهين من خلال حسابها على على موقع إنستجرام، حيث اختارت صورة لهما معًا من فيلم "يوم للستات"، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لأروع امرأة آمنت بى منذ البداية، والتي أعطتنى فرصًا ذهبية أحبك يا إلهام"، وأضافت: "أتمنى أن يجلب هذا العام لك كل الفرح والنجاح".

كما سبق، واسترجعت الفنانة ناهد السباعي، ذكريات طفولتها، بصورة من دولاب الذكريات بالأبيض والأسود، حيث نشرت صورة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مع والدها المخرج الراحل مدحت السباعى، ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك بعد إثارتها قلق متابعيها بعد ظهورها بصورة بالجبس حول ذراعها ويدها، لتعلن إصابتها بكسر في ذراعها، وعلقت على الصورة قائلة :"الحمد لله".