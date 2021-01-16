فن ومشاهير

فارس كرم يهاجم من يجري لقاح كورونا ويتباهى به عبر السوشيال ميديا

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: استغرب النجم اللبناني فارس كرم كل شخص يجري لقاح ، ويتباهى فيه عبر “السوشيال ميديا”.

وقال فارس عبر “تويتر”: “بفهم إنّك تحمي نفسك وتاخد اللقاح ضد كورونا، بس بتفاجأ لمّا تتباهى فيه عالسوشيل ميديا وتغمّض عيونك عن الناس اللي ما معا تاكل وواقفة على بواب المستشفيات“.

نفيد بالذكر أن فارس كرم كان قد أكد في دردشة مع متابعيه عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” أن أغاني ألبومه الجديد جاهزة للطرح، لكنه يمتنع عن إصدارها بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان من ناحية، وانشغال الناس في مختلف أنحاء العالم بأزمة كورونا من ناحية أخرى.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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