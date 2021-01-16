شكرا لقرائتكم خبر عن انجي خوري وقصة مشاكلها مع شيراز وكيف تحولت قمر من عدوة لحبيبه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت انجي خوري مواقع البحث المختلفة و ذلك بعد تداول خبر القاء القبض عليها بتهمة سب وقذف و التشهير المغنية شيراز ، إضافة الى دخولها للبنان خلسة عدة مرات، و اشارت التقارير أنه القى القبض عليها من قبل السلطات السورية بعد رفع شيراز دعوة قضائية عليها فى لبنان و سوريا .

ومن المعروف أن انجي خوري خلال الأشهر الماضية قامت بكسر الحكم الصادر ضدها بإلغاء إقامتها فى لبنان على خلفية انتشار فيديوهاتها الفاضحة ، حيث أثارت انجى خورى الجدل مرات عديدة بسبب فيديوهات و صورها الفاضحة التى تنشرها على الـ Social media بهدف زيادة عدد المتابعين مما جعل السلطات اللبنانية تقوم بترحيلها خارج لبنان ومنع إقامتها .

معلومات عن انجي خوري بعد القبض عليها فى سوريا

كما أثارت انجي خوري و اسمها الحقيقى " نجوى خليق الله " ضجة منذ فترة بعد اساءت للنجمة و كوكب الشرق أم كلثوم ، حيث سألت متابعيها و هى ترتدى ملابس شبة عارية " مين بتحبوا بالليل أكتر انا ولا أم كلثوم؟ ".

انجي خوري

تفاصيل أزمة انجي خوري مع الفنانة قمر بسبب أدم

ويبدو أن قصة انجي خوريتضم طرف ثالث وهى النجمة قمر وضع اسمها ضمن الأزمة وكانت مادة خصبة للمواقع خلال الساعات الماضية ، و خاصة أنها كانت تتحدث منذ فترة طويلة عن شيراز وتهاجمها ووصفتها بانها متحولة جنسيا مؤكدة أنها أجرت عدد من العمليات لتتحول من شاب لفتاة وهو ما أشارت إليه قمر منذ فترة طويلة .

من جهة آخرى كانت تربط قمر عداوة بـ انجي خوري بسبب طليق قمر وهو الفنان آدم والذى اتهمته انجي خوري بخطفها وضريها ، بينما أشارت عدد من المواقع اللبنانية أن قمر و انجي خوري تمت مصالحتهما بشكل مفاجئ و بدون أى مقدمات وبعد سلسلة طويلة من الاتهامات والسباب المتبادل بينهن .