سمير صبري: أحببت ليلى مراد.. ورأيت وثيقة زواج أم كلثوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلّ الفنان المصري الكبير سمير صبري ضيفاً على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة المحور.

وخلال اللقاء كشف صبري عن جوانب خفية في حياته الشخصية قائلاً: "لا أتخيل نفسي شخصا آخر غير سمير صبري الفنان، زوجة والدي كانت تغار من حب والدي لي، وحاولت كثيراً إبعادي عنه، ويجب توجيه الشكر لأبي وأمي، لأنه بالرغم من الانفصال كان هناك احترام وحب بينهما".



وتطرق صبري خلال المقابلة للحوار الذي أجراه مع كوكب الشرق أم كلثوم قائلاً: "تحدثت معها وقلت لها أتمنى أن أجري حواراً معكِ، فقالت لي (أنا مسافرة بكرة وتعالى قابلني في المطار) وقد كان، لأن أم كلثوم رجعت من السفر مريضة وذهبت للمستشفى".

وتابع: "سجلت معها الحوار في المطار، وعندما سألتها لو لم تكوني أم كلثوم المطربة من تكونين، قالت أكون حارس مرمى النادي الأهلي، لأن حارس المرمى يدافع ويحفظ ويصون، وأنا مصرية وفلاحة أدافع عن بلدي وأصون أرضي".





واستكمل صبري حديثه: "عرفت من ابنة الموسيقار محمود الشريف أن أم كلثوم أحبته جداً، وتزوجته، ورأيت وثيقة الزواج، ولكن بسبب الظروف حدث الانفصال".

وعبّر عن إعجابه بالفنانة ليلي مراد قائلاً: "أحببت ليى مراد وتمنيت أن أكون أنور وجدي الذي أحبها وتزوجها وشاركها بطولة أبرز أفلامها".

وبسؤاله عن سبب حكاية لقب "ملك الأفراح" قال:" الموسيقار عمار الشريعي هو الذي منحني هذا اللقب، حيث كنت أتواجد معه في منزله، وكنا نجتمع مع محمد منير والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وذات مرة حضرت مع عمار فرح، وقال: معنا النجم سمير صبري، وكنت أتواجد وأقدم الأفراح وأتعرف على أسرة العروسين.

وكشف صبري عن استعداده لتقديم جزء ثاني من كتابه "حكايات العمر كله" وأنه عندما يتناول قصص أبرز النجوم يلتزم بعدد كبير من المحاذير، لأن الفنان قيمة كبيرة ويجب احترامه.



