بالفيديو.. فيفي عبده تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة فيفي عبده، أنها ستطل على جمهورها، السبت، لأول مرة في بث مباشر عبر حسابيها على موقعي "يوتيوب" و"تيك توك".

وأضافت أن ظهورها يأتي للرد على الشائعات التي حاصرتها خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد غيابها عن الساحة الفنية وظهورها في عدد من الفيديوهات وهي ترتدي عصابة للرأس.

وردا على شائعة ارتداء الحجاب، نشرت "فيفي" مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "أنستجرام" ظهرت فيه مرتدية الحجاب، وعلّقت بالقول: "‏مساء الفل من مصر أم الدنيا.. عايزة أقولكم أنا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلوا الإشاعات، حاجة إنعاش وحاجة حجاب إلا إذا أراد ربنا.. اسمعوا الفيديو.. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتيوب والتيك توك عشان أول مرة أطلع منهم.. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز.. اكسوزمي ده آخر ما عندي في الإنجليزي".





وتعرضت الفنانة فيفي عبده مؤخرا لوعكة صحية أجبرتها على المكوث في المنزل، إذ تعاني من آلام في الظهر، ولكنها خرجت لجمهورها وأكدت أن حالتها الصحية جيدة وأنها تتلقى العلاج اللازم كي تتعافى تماما.

وكانت تلك الوعكة الصحية نتيجة خطأ طبي تسبب في التهاب حاد في أوتار وأعصاب إحدى قدميها، ما استدعى خضوعها لعلاج جديد كي تتمكن من الحركة بشكل طبيعي.