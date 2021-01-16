شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تنصح الشباب بالزواج بعد سن الـ 30.. وتؤكد: "فشلت فى الموضوع دا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها فشلت في علاقات الزواج، ولم تعد الفكرة ذاتها محببة بالنسبة لها، مقدمة نصيحتها للشباب بعدم الزواج قبل سن 30 لأنه بعد الـ30 الفرد يكون ناضج ويكون على علم بقدرته على تحمل المسؤولية".

وتابعت رانبا يوسف خلال لقائها أول أمس في برنامج "ليلة الخميس المذاع على قناةmbc مصر، والذى تقدمه الإعلامية ياسمين عز: "لم أحقق نجاحات في زيجاتى السابقة، والزواج فكرة ليست ناجحة إلا فى حالة تقبل شخصين لعيوبهم قبل مميزاتهم".

وواصلت: "أنا مش هتجوز تانى أبدا ولو حبيت هكمل قصة الحب بدون زواج لأن الزواج بالنسبة لى كان حياة أسرية وأبناء، وأنا عندى بنتين خلاص، ومش محتاجة أبوظ أى قصة حب بالزواج مرة تانية، وضغط الزواج يفسد أى قصة حب ولوكان عندى اختيار إنى متجوزش تانى مكنتش اتجوزت، ولكن مجتمعنا العربى هو اللى بيفرض على المرأة الجواز علشان سمعتها".