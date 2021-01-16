سمير صبري: أرفض "برامج التهزيق" التي تقدم في شهر رمضان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان الكبير سمير صبري، إن زوجة والده كانت تغار من حب والده له، متابعا: "كانت بتغير مني بسبب علاقتي بأبويا، هي كان عندها أولاد من زوج سابق، كانت عايزة تبعدني عن أبويا، واتعلمت منه أنه عمره ما عاب في أمي ولم يذكرها أبدا إلا بالخير".

وأضاف صبري، خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" عبر فضائية "الحياة": "أنا اتعلمت أن أي ارتباط بين رجل وامرأة فعلى الرجل أن يحترم هذه القدسية والسرية ويحافظ على المرأة حتى لو علاقته بها انتهت".

وكشف صبري، أنه يرفض برامج المقالب التي تُقدم في شهر رمضان، قائلا: "أنا ضد برامج التهزيق اللي بتحصل في شهر رمضان، يهزقوا النجم والنجمة ويبهدلوهم ويشقلبوهم، مهما كانت الفلوس، الفنان له احترامه ووقاره".