شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تقلد روبى فى "ليه بيدارى" وترقص باليه مع أبلة فاهيتا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيماء سيف، بابا كان بيشتغل مهندس ديكور فى التليفزيون، وكنت بروح أحضر حفلات ليالى أضواء المدينة، وأول حفلة حضرتها كانت للفنان حمادة هلال وأنا واقفة ورا خالص قلتله بحبك يا حمادة فعملى باى باى وكنت فى قمة الانبساط وقتها.

وأضافت شيماء سيف خلال لقائها فى برنامج "الدوبلكس" تقديم ابلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، أكبر مصيبة عملتها فى بابا، أن فى وقت كان عامل عملية وكلهم فى المستشفى وانا قاعدة لوحدى فى البيت، وصاحب بابا جاب شوكلاتة، وانا قلت محدش شافها وكلتها كلها ورميت العلبة ومقلتش أن أصلا صاحب بابا جه وفضل بابا زعلان انه مسألش عليه، وحتى لما قابله فى مرة وحكاله انه جه يشتكى لماما وقالها شايفة كمان بيكدب، وللأسف بابا ميعرفش لغاية دلوقتى الموضوع ده.

وقامت فى نهاية الفقرة، بتقليد روبى فى أغنية "ليه بيدارى"، كما رقصت على الطريقة الخليجية والطريقة الأجنبية، بالإضافة إلى رقصها على مهرجان "جامد جدا"، واختتم فقرة الرقص برقصة "باليه".



























