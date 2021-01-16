- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تقلد روبى فى "ليه بيدارى" وترقص باليه مع أبلة فاهيتا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيماء سيف، بابا كان بيشتغل مهندس ديكور فى التليفزيون، وكنت بروح أحضر حفلات ليالى أضواء المدينة، وأول حفلة حضرتها كانت للفنان حمادة هلال وأنا واقفة ورا خالص قلتله بحبك يا حمادة فعملى باى باى وكنت فى قمة الانبساط وقتها.
وأضافت شيماء سيف خلال لقائها فى برنامج "الدوبلكس" تقديم ابلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، أكبر مصيبة عملتها فى بابا، أن فى وقت كان عامل عملية وكلهم فى المستشفى وانا قاعدة لوحدى فى البيت، وصاحب بابا جاب شوكلاتة، وانا قلت محدش شافها وكلتها كلها ورميت العلبة ومقلتش أن أصلا صاحب بابا جه وفضل بابا زعلان انه مسألش عليه، وحتى لما قابله فى مرة وحكاله انه جه يشتكى لماما وقالها شايفة كمان بيكدب، وللأسف بابا ميعرفش لغاية دلوقتى الموضوع ده.
وقامت فى نهاية الفقرة، بتقليد روبى فى أغنية "ليه بيدارى"، كما رقصت على الطريقة الخليجية والطريقة الأجنبية، بالإضافة إلى رقصها على مهرجان "جامد جدا"، واختتم فقرة الرقص برقصة "باليه".
وفى سياق آخر تنتظر شيماء سيف عرض مسلسلها الجديد "في بيتنا روبوت" على قناة CBC خلال الأيام المقبلة، والذى تخوض بالعمل أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث طرحت شركتا سينرجي وروزناما منتجا العمل البرومو الرسمي والذى كشف عن العديد من المفاجآت للجمهور أبرزها ظهور شيماء سيف صلعاء تماما.
المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويظهر فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وآخرين.