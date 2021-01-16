شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا قالت دلال عبدالعزيز ونيللى عن سمير صبرى أثناء وجوده مع عمرو الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، إن سمير صبرى نجم كبير ومحترم وراق جدا، ودائم السؤال على النجوم نادية لطفى وسميرة أحمد ونادية الجندى ولبنى عبد العزيز وسامية جمال وتحية كاريوكا.

وأضافت دلال، فى مداخلة هاتفية خلال لقاء الفنان سمير صبرى مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن سمير صبرى دائما يدعم أى فنان، وأى شخص محتاج لمساعدة ويمد يد العون وهو متربى ومن عيلة.

وأشارت دلال عبد العزيز إلى أنه دائم التواجد فى كل المجالات فى الثقافة والتاريخ وأى معلومة فنية، وهو موسوعة ثقافية وفنية، ونحن فخورون بهذا النجم الكبير، وفى كل عيد ميلاد لأى نجم دائما يتصل بالتهنئة للجميع، وسمير صبرى ودود ومحب وأصيل جدا لجميع الناس وبخاصة الفنانين.

وقالت الفنانة القديرة نيللى، إن سمير صبرى عشرة العمر، وأنا أحبه جدا وله مكانة كبيرة عندى، ولنا ذكريات جميلة أثناء التصوير، ولو ليا أخ كنت أتمنى أن يكون سمير صبرى.

وأضافت نيللى، فى مداخلة هاتفية خلال لقاء الفنان سمير صبرى مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: سافرنا إلى اليونان وتونس وقدمنا أفلاما رائعة، ولنا ذكريات، ومنها أغنية مبروك للعروسة فى اليونان، وشريط الفيلم اتحرق، وذهبنا إلى مصر وقمنا بتسجيل الأغنية.

وأشارت نيللى إلى أنها سعيدة بوجود سمير صبرى فى حياتها، والصفات المشتركة بينها وبين سمير حب مصر وحب الفن.

ووجه سمير صبرى وعمرو الليثى الدعوة إلى نيللى لحضورها برنامج واحد من الناس.

وعقّب عمرو الليثى بأن نيللى وسمير صبرى عمرهم ما كبروا فى السن، لأنهم شخصيات رائعة ومحبة للحياة والكل يحترم تلك القامات الفنية المحترمة والرائعة، وقام سمير صبرى ونيللى بغناء أغنية "مبروك للعروسة".