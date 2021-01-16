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شكرا لقرائتكم خبر عن "أحبك أكتر ما تتخيلى" العوضى يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز بصور رومانسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد العوضى، عبر حسابه بموقع انستجرام، بعيد ميلاد زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث شارك جمهوره عددا من الصور الرومانسية تجمعهما معا، الموافق اليوم 16 يناير.
أحمد العوضى عبر انستجرام
وعلق العوضى على الصور قائلا، فى رسالة رومانسية إلى النجمة ياسمين عبد العزيز قائلاً: "عيد ميلاد سعيد حبيبتى .. أحبك أكتر مما تتخيلى".
يشار إلى أن النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى بدآ تصوير مسلسلهما الجديد "اللى ملوش كبير"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، فى منطقة 6 أكتوبر، حيث تجمع المشاهد الأولى بين ياسمين والعوضى وبعض الممثلين الشباب فى أحد المولات، ويأتى انطلاق تصوير المسلسل فى وقت مبكر حتى يتثنى لفريق العمل الانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.