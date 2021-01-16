شكرا لقرائتكم خبر عن "أحبك أكتر ما تتخيلى" العوضى يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز بصور رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد العوضى، عبر حسابه بموقع انستجرام، بعيد ميلاد زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث شارك جمهوره عددا من الصور الرومانسية تجمعهما معا، الموافق اليوم 16 يناير.



أحمد العوضى عبر انستجرام

وعلق العوضى على الصور قائلا، فى رسالة رومانسية إلى النجمة ياسمين عبد العزيز قائلاً: "عيد ميلاد سعيد حبيبتى .. أحبك أكتر مما تتخيلى".





ويجمع الفنان أحمد العوضى وياسمين العزيز في مسلسل "اللى مالوش كبير" وكان كشف الفنان أحمد العوضى أنه سيؤدى شخصيته "سيف الخديوى" ضمن أحداث المسلسل الجديد "اللى مالوش كبير" أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة من كواليس تصوير المسلسل، أتبعها قائلا: "سيف الخديوى.. راجل حمله على التخين والرفيع.. نمرته تعلم جواك وبراك فوقيك وتحتيك.. اللى مالوش كبير".

يشار إلى أن النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى بدآ تصوير مسلسلهما الجديد "اللى ملوش كبير"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، فى منطقة 6 أكتوبر، حيث تجمع المشاهد الأولى بين ياسمين والعوضى وبعض الممثلين الشباب فى أحد المولات، ويأتى انطلاق تصوير المسلسل فى وقت مبكر حتى يتثنى لفريق العمل الانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.