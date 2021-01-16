شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة هادى الجيار: والدى كان هيعمل "الاختيار 2" ويعتزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مشيرة إبنة الفنان الراحل هادى الجيار، إن والدها الراحل هادى الجيار كان له عدد كبير من الأصدقاء لانعلمهم، مشيرة أنه كان رافضا تماما الذهاب إلى المستشفى قبل الوفاة بأسبوع، ولكنه فى النهاية ذهب إليها وكانت الأعراض الظاهرة عليه هى أعراض دور برد عادى، مؤكدة أن آخر عمل كان يقدمه هو مسلسل "الاختيار 2" وكان سيعلن الاعتزال بعدها.

وتابعت ابنة الفنان هادى الجيار خلال لقاء فى برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن والدها كان يتابع الجزء الأول من الاختيار بشغف شديد وكان يتمنى أن يكون هناك جزءا آخر منه، وعندما تلقى خبر مشاركته كان سعيدا للغاية وفرق هذا الأمر في نفسيته بشكل كبير، وكان يعتقد أن هذا الدور هو آخر عمل سيشارك به، لأنه قال لأرى أن هناك دور أعظم من هذا، مضيفة أن والدها قد انهى تصوير خمسة عشر حلقة من أحداث الاختيار 2 .

وواصلت قائلة إن والدها كان يمتع كثيرا بخفة الدم وكان لايحب أجواء النكد، مشيرة أنها وهى وشقيقتها ذهب ذات مرة إلى مكان التصوير واحتفلتا معه بعيد ميلاده، مضيفة أنه كان حنون جدا وطيب واب حقيقى.