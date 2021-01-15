شكرا لقرائتكم خبر عن اليوتيوب يحذف أغنية "فينك يا حبيبى" لـ محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذفت إدارة موقع اليوتيوب أغنية "فينك يا حبيبى" التى طرحها الكينج محمد منير منذ 3 أيام، وتعتبر من الأغاني التي يعيد الكينج تقديمها وإحيائها من جديد، ضمن مشروع بدأه من سنوات طويلة، فالأغنية واحدة من أشهر أغاني المطرب النوبي الراحل بحر أبو جريشة، وكان لقبه ملك موسيقى البلوز المصرى، وصدرت هذه الأغنية في ألبومه "كفاية بعاد"، من كلمات وألحان الشاعر النوبي عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.

والأغنية موسيقاها مختلطة بين عربية ونوبية، وانتقلت من الجنوب إلى الشمال في ذلك الوقت عن طريق التجار بترحالهم من جنوب مصر لشمالها، ويعتبر بحر أبو جريشة من أصول نوبية لقرية قرشه بالنوبة، رصيده 9 ألبومات غنائية معظمهم من كلماته وألحانه قدمها خلال مشواره الفنى من عام 1977 حتى 1990، ويعتبر منير هذه الأغنية بمثابة رسالة حب وتقدير وتخليد للغائب الحاضر الفنان بحر أبو جريشة، كما أن منير أعلن عن إهدائه هذه الأغنية أيضا لروح زوج شقيقته وابن عمته ومدير أعماله الراحل محمود أبا زيد الذي حلت ذكراه الأولى من أيام قليلة.

وطرح الكينج محمد منير، أغنية "فينك يا حبيبى" وهى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "باب الجمال" المقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، منتج منفذ ياسر حسين.

وكان الكينج محمد منير، طرح أغنيته الجديدة "باب الجمال"، عبر يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل فى أول تعاون لهم مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس، وتقول كلمات الأغنية:

باب الجمال .. اول ما جت .. قفّلنا ترابيسو

والقلب مال .. واتفننت .. جدا فى ترقيصه

قلبى اتهبل .. دُقّوا الطُبَل .. غنوا بقا وهيصو

توب الفرح مظبوط عليها.. قبل ماتقيسو

وادى اللي موش عاملينلو حساب.. العشق سكّرنا

واحنا اللى قلنا الحب عذاب.. وبيبانه سكّرنا

بنت اللذينة.. قدرت علينا.. سكنت ف افكارنا

وقف الزمان.. اول ما بان.. الرمش ده وهدّى

والعقل طار.. عشنا ف حصار.. لما الجميل عدى

تاه الكلام، والضمة قلبت فجأة عالشدة

وجابتنا لمس اكتاف خلاص .. خلصت اخر عدّة

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندى، و"ذوق" كلمات مجدى نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هانى شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.