شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة نجوى كرم تتألق في حفلها الغنائي بدبي.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة نجوى كرم في حفل غنائي، مساء اليوم الجمعة، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر استوري إنستجرام، مقاطع فيديو من حفلها الغنائي في الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، كما تداول العديد من رواد إنستجرام، فيديوهات أخرى من حفلها.

وحفلة الليلة للنجمة نجوى كرم تجمعها بالفنان العراقى ماجد المهندس على مسرح مركز دبى التجارى العالمى، وذلك بعدما أطلقت أجدد أعمالها الغنائية "زايد مجدها"، والتى تهديها لجمهورها من الشعب الإماراتى الشقيق.

وتتغنى خلالها شمس الأغنية بشعب وحكام الإمارات العربية المتحدة، وفي وقت سابقن فاجأت ​نجوى بها جمهورها الإماراتى بشكل هدية من لبنان للإمارات، وأطلقتها بشكل فيديو كليب، وتغنت فيها بكلمات الشاعر روجيه فغالى، وألحان أنطوان الشعك، توزيع موسيقى لدانى حلو.

وتعود نجوى لمحبيها بالإمارات بعد آخر حفلاتها فى دبى خلال ديسمبر الماضى وتقدم خلالها العرض اللايف الأول لأجدد أعمالها الغنائية "معذور قلبى"، والتى تأتى بعد النجاح الكبير لآخر أغانيها "بعشق تفاصيلك"، أطلقتها بشكل فيديو كليب تم تصويره لايف فى عدة مناطق فى لبنان.



الفنانة نجوى كرم اليوم



الفنانة نجوى كرم



النجمة نجوى كرم



حفل نجوى كرم



نجوى كرم



نجوى كرم عبر الاستوري



نجوى كرم عبر انستجرام