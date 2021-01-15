شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نجوم عالميين سبقوا مينا مسعود لزيارة الأهرامات.. أبرزهم نيكولاس كيدج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما كانت الأهرامات مقصد نجوم العالم أجمع فلا يأتي أحدهم إلى مصر دون أن يمر عليها، وذلك لمكانتها التاريخية، وكونها أبرز المعالم الآثرية، ومن أهم النجوم الذين حرصوا على زيارتها النجم العالمى مينا مسعود الذى قام بزيارة الأهرامات ضمن برنامج زيارته لمصر الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة، وبالرغم من ذلك لم يكن "مسعود" أول النجوم العالميين الذين زاروا الأهرامات، فقد سبقه عدد من النجوم والمشاهير، والذين أشادوا بالتجربة، وأعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر وحبهم لها، ومن أبرز هؤلاء النجوم:

"فان ديزل"

فان ديزل

زار النجم العالمى فان ديزل مصر عام 2011، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك فيديو له خلال جولة داخل هرم خوفو، وعلق قائلا: "مصر المقدسة.. قلوبنا من أجل الحرية وصلواتنا من أجل السلام."

"فان دام"

فان دام

وفي نفس عام زيارة فان ديزل لمصر، قام النجم فان دام بزيارة مصر و قصد منطقة الأهرامات والتقط العديد من الصور.

"مورجان فريمان"

مورجان فريمان

ونالت زيارة النجم مورجان فريمان اهتمام المواقع العالمية عام 2015، حيث زار منطقة الأهرامات أثناء تصويره فيلم وثائقى تسجيلى باسم قصة الإله، وأكد حينها إعجابه بحضارة مصر، وإنه سيعود مرة أخرى للسياحة.

"نيكولاس كيدج"

نيكولاس كيج

زار النجم الأمريكي نيكولاس كيدج منطقة الأهرامات، على هامش وجوده كضيف شرف في مهرجان القاهرة السينمائى عام 2017، و أعرب عن سعادته بالزيارة قائلا:"الأهرامات رمز فوق العادة بالنسبة لى، أحبها وعندما أتيت لمصر وخرجت من الطائرة كان الوقت متأخرًا جدًا ليلًا فقلت أريد أن أذهب للأهرامات الآن، وفعلتها على جمل يُسمى ميكى ماوس، وكان القمر مكتملًا وذهبت بالجمل للهرم ولمسته وكان من أكثر اللحظات سحرًا فى حياتى."

"ويل سميث"

ويل سميث

قام النجم العالمى ويل سميث بزيارة الأهرامات والتقط الصور التذكارية عام 2017 بصحبة أسرته، وأعرب عن إعجابه الشديد بالأهرامات، مؤكدا أن هذه الزيارة أجمل مما كان يتوقع بكثير، وأن مصر من أفضل الأماكن في العالم التي كان يحلم بزيارتها.

"ستيفن سيجال"

ستيفن سيجال

استقبلت منطقة الأهرامات الممثل العالمى ستيفن سيجال وزوجته عام 2019، والذى أعرب عن إعجابه الشديد بعظمة بناء الأهرامات والحضارة المصرية القديمة.