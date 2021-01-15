شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تكشف عن صورة لوالدها مع شقيقه.. وتعلق: مش توأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى صورة لوالدها الراحل فريد شوقى من أحد أفلامه ومعه أخيه اللواء أحمد شوقى، حيث نفت في تعليقها على الصورة ما يزعمه كثيرون ممن يؤكدوا على أنهما كانوا توأم وكتبت: "ابويا وعمي اللواء احمد شوقي من ضمن المعلومات المغلوطة اللي موجوده علي مواقع كتير علي السوشيال ميديا ان فريد شوقي له اخ توأم و ده غلط بابا أكبر اخواته يعنى بابا الكبير وعمى الأخ الأصغر الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته".



فريد شوقى وشقيقه أحمد

من ناحية أخرى أعربت الفنانة رانيا فريد شوقى، فى وقت سابق عن سعادتها بدور شخصية "تباهى" فى مسلسل "ضربة معلم" الذى يعرض حاليا على قنوات “cbc” مؤكدة أنها نقلة جديدة خلال مسيرتها الفنية، مقدمة الشكر لمخرج المسلسل إسماعيل فاروق، الذى وجهها كثيرا فى تفاصيل وأداء الشخصية.

كما سبق ونشرت رانيا فريد شوقى، عبر حسابها على انستجرام، جمعتها بعائلة "تباهى" من كواليس تصوير المسلسل، مع الفنانات دعاء رجب ومنة لطفى وياسمين البشبيشى والمخرج إسماعيل فاروق، أتبعتها قائلة: "تباهى والعائلة مع المخرج المحترم اللى استحملنا كلنا، كان معاه 6 برج الجوزاء وصمد وتغلب عليهم، مخرجنا الجميل الفنان أوى الأستاذ إسماعيل فاروق".

وأضافت رانيا: "أنا شخصيا وجهنى كتير فى تفاصيل وأداء شخصية تباهى، بشكرك جدا أستاذ إسماعيل، أضفت لى الكثير، تباهى نقله فى مشوارى الفنى.. هتوحشونى".

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل، حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل فى إحدى الشركات عتالا، ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه ويجعله مسئولا عن أكثر من شيء فى العمل، ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.