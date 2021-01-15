شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده لـ حورية فرغلى: طول عمرك قمر.. متزعليش الضربة اللى متموتش بتقوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة فيفى عبده رسالة للفنانة حورية فرغلى بعد تصريحاتها الأخيرة عن تعرضها للتنمر وابتعاد الوسط الفني عنها بعد تغيير شكلها بسبب أنفها، وكتبت فيفى عبده عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام": "حورية فرغلى النجمة الجميلة من جوه ومن بره طول عمرك قمر وموهوبة وطيبة.. متزعليش وخوديها مني حكمة الضربة اللي متموتش بتقوي يلا بقي ارجعي لجمهورك بحبك خمسة أمواه".



فيفي عبده

وكان الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، وجه رسالة إلى الفنانة حورية فرغلى، خلال لقائه أحد البرامج التليفزيونية، بعد أزمتها الأخيرة وقال: "حورية فرغلى أنا أعرفها كويس وهى من الناس المحبة لزملائها، وكانت بتكملنى وتقولى شوف مين عاوز إيه في الخفاء ومتقولش اسمى، واديتنى فلوس كتير جدا جدا لمساعدة بعض الزملاء وبعض أسر الزملاء غير القادرين".

وأضاف أشرف زكى: "عاوز أقولها إنتى إنسانة جميلة، ولكى عندى رصيد وعندنا كلنا رصيد من الحب حقيقى، وأنا عن تجارب شخصية كتير معاكى عمرك مابخلتى على إنك تدعمى زملائك وتقفى معاهم، احنا النهاردة بنقولك احنا بنحبك وربنا يعطيكى على قد نيتك، لأنك إنسانة جميلة ورقيقة وتستحقى كل تقدير، وربنا يشفيكى مما أنتِ فيه، ومفيش حاجة اسمها محدش بيسأل عليا إنتى عارفة كلنا بنحبك".

وتصدرت حورية فرغلى مواقع السوشيال مديا والفضائيات بعد تصريحاتها في تليفزيون الخليج 365 والتي قالت فيها إنها تعانى الاكتئاب إثر تجاهل الوسط الفنى، خاصة أن هاتفها "مبقاش بيرن" وأن كل الوسط الفنى ابتعد عنها، عقب إصابتها فى "الأنف"، وبسببها خضعت لعدة عمليات جراحية لتعديل الأنف، ولكن الأطباء "بوظولى مناخيرى" على حسب قولها، وكنت بقول عايزة أروح قبرى بسبب شتيمة الناس".