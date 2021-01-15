شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشيد بتصريحات على حميدة مع تليفزيون الخليج 365: شهادة أعتز بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد رمضان عن اعتزازه بشهادة نجم الأغنية على حميدة، مؤكدا أنها شهادة يعتز بها، وذلك خلال لقاء سابق لصاحب أغنية "لولاكى" مع تليفزيون الخليج 365، ورده على سؤال "نمبر وان عمرو دياب ولا تامر حسنى" ليرد حميدة: "نمبر وان هو محمد رمضان".

ونشر رمضان تصريحات على حميدة عبر حسابه على إنستجرام، أتبعها قائلا: "شهادة أعتز بها".

وكان النجم على حميدة أعرب عن امتنانه بصدور قرار علاجه على نفقة الدولة بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون الخليج 365، "بعد صدور قرار علاجى على نفقة الدولة، شعرت كأنى فعلا جزء من تراب هذا البلد، وبحب مصر كثيرا وكل الدول العربية.. وفور خروجى من المستشفى سأقوم بإصدار أغنية وطنية تعبيرا عن حبى وامتنانى لما قدمته الدولة لى".

وعن زيارة الفنانين له خلال فترة مرضه قال حميدة: "أنا زعلان من المطربين المصريين، وكنت أتمنى زيارتهم وسؤالهم عنى، وتحديدا الفنان حميد الشاعرى والفنان تامر حسنى"، مضيفا: "محدش من المطربين سأل عنى باستثناء الفنان هانى شاكر والفنان مصطفى كامل".





فيما كشف النجم محمد رمضان، عن صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، حيث ظهر فى الصورة وهو يحمل سلاحه خلال أحد المشاهد، ونشر الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق، "موسى رمضان 2021 ثقة فى الله نجاح"، المسلسل إنتاج شركة سينرچى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.