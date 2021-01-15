حسين فهمي يتعاقد رسميًا على فيلم "فارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعاقد الفنان الكبير حسين فهمي على المشاركة في بطولة فيلم "فارس"، مع الفنان أحمد زاهر، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة الجذور أيمن يوسف، على أن يتم بدء البروفات والاستعداد لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم "فارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، ويقدمه المنتج أيمن يوسف خاصة بعد تعاونهما في فيلم "زنزانة 7"، والذي عُرض في نوفمبر الماضي.

ويأتي انضمام حسين فهمى لفيلم "فارس"، ليعود للسينما بعد غياب عدة أعوام منذ أن شارك في فيلم "الكويسين"، من بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد.

يُذكر أن أخر أعمال المنتج أيمن يوسف فيلم "زنزانة 7"، من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي ومنة فضالي، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.