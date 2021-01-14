تراند اليوم : أحمد حلمي ومني ذكي علي شاشة التلفزيون قريبا – تفاصيل

كشف السيناريست تامر حبيب عن أول عمل فني يجمع أحمد حلمي ومنى زكي بعد غياب 17 عاما، منذ قدما فيلم “سهر الليالي”.

وقال تامر حبيب، خلال لقائه مع إذاعة “نجوم إف أم”: “فيه كلام بيني وبين أحمد حلمي ومنى زكي عن تعاون مشترك وأتمنى إنه يكمل”، وذلك بعد غياب 17 عاما عن التعاون بينهما، منذ قدما فيلم “سهر الليالي”، موضحا أنه “لم يستقر على الشكل الفني للفكرة وهل ستكون مسلسل درامي أم فيلم”

وكان من المقرر أن يعود الفنان المصري أحمد حلمي لموسم دراما رمضان بعد غياب 27 عاما، ولكنه انسحب مؤخرا لصعوبة تصوير العمل وسط ظروف كورونا، وقرر التفرغ لمشروع فيلمه الجديد.

بينما تواصل الفنانة المصرية، منى زكي، تصوير مسلسلها “تقاطع طرق” المؤجل من العام الماضي، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، لتعوض غيابا طال 4 سنوات كاملة منذ قدمت مسلسل “أفراح القبة”.