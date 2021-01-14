تراند اليوم : عزت العلايلي بـ”صاحبة السعادة”: لسة باسمع صوت زوجتي الراحلة- شاهد

حل الفنان عزت العلايلي ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة” من تقديم الفنانة إسعاد يونس، عبر قناة DMC.

تحدث عزت العلايلي عن كواليس أعماله وحياته الشخصية وكانت تلك هي أبرز تصريحاته:

1- زوجتي صاحبة فضل كبير جدًا وأنا ماجيش فيها حاجة أبدا الله يرحمها مكنتش متخيل إنها تسيبني، وساعات أدوخ وأنا لوحدي في البيت فبسمع صوتها، وبقوم من النوم على صوتها.. ربنا يرحمها أعطتني كتير جدًا جدًا وماقدرش أوفيها حقها وكنت هبقى ولا حاجة من غيرها والله.

2- في يوم لقيت جرس البيت بيضرب وكان المخرج يوسف شاهين وطلب مني المشاركة في فيلم “الأرض” ووافقت من غير ما أقرأ السيناريو وكانت أيام التصوير من أجمل أيام حياتي خاصة جلسات الحديث في السياسة والشعر والفن بعد يوم تصوير طويل.

3- في مشهد “الجاموسة” بفيلم “الأرض” كنا بنصور فى شهر طوبة وشاهين مواعيده مش بتهزر والدنيا تلج، فاديت لفلاح فلوس وقولتله انزل كدة الترعة شوفلى عمق الميه راح ورجع قالى خد فلوسك يا بيه الميه تلج هو انت هتنزل هنا قولته أه قالى إزى الميه مليانة ديدان مبقتش عارف أعمل إيه ولقيت يوسف شاهين ماسك ازازة قد صباعه وينقط فى الميه قولتله إيه ده يا جو قالى مطهر، ضحكت وقولتله ده اللى هيطهر يعنى، قالى يلا نط عشان نصور والمشهد ده خد تصوير نص يوم”.

4-يسرا شعرت بالخوف خلال تصوير فيلم “الإنس والجن”، في يوم شفات خيال فقالتلي في شئ غريب في الاستديو وحست بخوف شديد ولكن اتضح أن أحد العمال كان بيغير لمبات الإضاءة.

5- فيلم “الطريق إلى إيلات” الأصدق بين جميع الأعمال التي تناولت بطولات القوات المسلحة، فقد تم التصوير في مواقع حقيقية وكاد فريق العمل أن يتعرض للغرق وكل ما ورد في الفيلم تم تنفيذه بشكل حقيقي دون تزييف وليس به مجال لخداع الجمهور.

6-محمد سعد كان يخشى نزول الماء في فيلم “الطريق إلى إيلات” في أحد مشاهد الفيلم جالي وقال لي إحنا هننزل البحر فعلاً ورديت عليه بالإيجاب، ومحمد سعد لبس بدلة الغطس وكان خايف ينزل البحر بس بعدها الموقف كله قلب ضحك.

7-الواحد كان شايل مسئولية رهيبة لإيصال تجربة الشخصيات الحقيقية المنفذة لعملية تفجير المدمرة إيلات للمشاهدين.. المجموعة الحقيقية المنفذة للعملية حضرت أول يوم تصوير.

8- المخرجة إنعام محمد علي تحملت مسؤولية إخراج فيلم الطريق إلى إيلات وكان لديها وعي كبير بهذه الخطوة لأن الفيلم يتحدث عن موضوع وقصة حقيقة وموضوع تاريخي سياسي عسكري المخرجة وضعت بُعدًا دراميًا يقضي على الملل طوال فيلم الطريق إلى إيلات”.

9- أشعر بالفخر تجاه أحفادي وأسعد لحظات حياتي أعيشها الآن بعد أن أصبحت جد حيث يعمل أحدهم مهندسا والأخرى حقوقية، هما سر سعادتي خاصة بعد وفاة زوجتي التى كانت المحرك الأساسى لحياتي وحياة أبنائي.

10-متفائل بجيل الفنانين الشباب الذين يقدمون العديد من الأدوار السينمائية الرائعة، وستحظى السينما بمستقبل باهر خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من جائحة كورونا التي كان لها تأثير كبير على صناعة السينما في مختلف دول العالم.

11- كنت هاخرج فيلم “الاختيار” ويوسف شاهين كان هيجسد دور البطولة وطلبت منه يروح لدكتور أسنان عشان يصلح أسنانه وبعد ما صرف فلوس كتير قرر إنه مش مقتنع بالخطوة وعرضت عليه الفنان محمود ياسين لكنه مضى فيلم تاني وأصر شاهين وقتها إني اجسد الدور واتهموني ساعتها بإني السبب في استبعاد ياسين من الفيلم.



