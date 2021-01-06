فيديو.. أول ظهور للشاب خالد بعد شائعة وفاته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى نجم الراي الجزائري الشاب خالد انزعاجه من الشائعات التي تناقلها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول وفاته في حادث مروري.

وقال الشاب خالد في مداخلة عبر "سكايب" مع التلفزيون المصري، الثلاثاء، إن الشائعة تسببت خصوصاً في إزعاج عائلته ومحبيه، معقباً: "قتلوني ألف مرة".



وأشار الفنان الجزائري (60 عاماً) إلى أنه يقيم حاليًا في مدينة دبي الإماراتية ويحيي حفلاته هناك.

وأضاف أنه سيأتي إلى مصر قريباً لإحياء بعض الحفلات، لافتا إلى أن ألبومه تعطل خلال الفترة الماضية لكنه سيطرحه قريباً.





وتابع أنه يحب كل الناس ويبادلهم شعور المحبة ويشعر بالرهبة من هذه المحبة والثقة.

ولفت الشاب خالد إلى أنه إلى سيطرح أغنية جديدة خلال عام 2021، لكنه فضّل عدم الإعلان عن تفاصيلها حاليا ليتركها مفاجأة لجمهوره.

الشاب خالد من مواليد 19 فبراير/شباط 1960، بحي سيدي الهواري بوهران في الجزائر، وطرح مؤخرا أغنية "جميلتي بيروت" تضامنا ودعما للشعب اللبناني بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت.