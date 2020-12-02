تراند اليوم : فنانة كندية شهيرة تعلن عن تحولها من "أنثى" إلى "ذكر" : أنا حرة الهوية

أعلنت ممثلة كندية شهيرة أنها غيرت "هويتها الجنسية" وأنها تحولت من "أنثى" إلى "رجل ـ ذكر".

وقالت النجمة الكندية "إيلين بايدج" إنها غيرت اسمها إلى "إليوت بايدج" .

وبدأت وسائل الإعلام العالمية تتعامل معها بوصفها رجلا بعد إعلانها الأخير الذي كتبته على حسابها "إنستغرام" وتويتر وفيسبوك وقالت في تدوينتها " سلام للأصدقاء.. أريد أن اكشف لكم أنني غيرت هويتي الجنسية ويمكنكم التوجه إلي بصيغة المذكر واسمي هو إليوت".

وتابع إليوت البالغ من العمر 33 عاما" والذي يقوم بدور فانيا النسائي حاليا في مسلسل "ذي أمبريلا أكاديمي" على نتفليكس " أحب فكرة أن أكون مغايرا لهويتي الجنسية وحر الهوية والميول الجنسية".

وغردت نتفليكس تعليقا على تلك التصريحات "نحن فخورون جدا ببطلنا الخارق" .

ولمع نجم الممثلة المتحولة جنسيا عام 2007 بعد أدائها دور مراهقة حامل في "جونو" حيث رشحت على إثره لنيل جائزة أوسكار.

وعام 2014 كشفت عن مثليتها الجنسية وسرعان ما تحولت إلى أبرز نجوم مجتمع "الميم" فى أمريكا الشمالية.