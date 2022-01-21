طائرة تعود الى مطار ميامي بعد ساعتين من إقلاعها… والسبب كمامة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 10:27 مساءً

أعلنت الخطوط الجوية الأميركية أن رحلة كانت متوجهة من ميامي الى لندن عادت أدراجها بعدما رفض أحد الركاب الالتزام بارتداء الكمامة على متن الطائرة.

وفي معلومات اضافية نشرتها CNN، أفادت بأن الطائرة عادت الى مطار ميامي بعد ساعة و 48 دقيقة من اقلاعها ما أدّى الى الغاء الرحلة.

وكان على متن الرحلة 129 مسافرا و14 موظفا، كما شكرت الشركة الموظفين على مهنيتهم والتزامهم القوانين واعتذرت من زبائنها بسبب تداعيات الحادثة.