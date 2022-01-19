محمد نور يحتفل بعيد ميلاده مع إبنته “عالية” في أحدث ظهور لها… نُسخة طبق الأصل منه؛ شاهدوا جمالها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يناير 2022 02:45 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير في العالم العربي لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهـم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء المطرب المصري “محمد نور” الذي ظهر أمس مع إبنته التي لا يعرفها الجمهور.

حيث شارك الفنان محمد نور جمهوره ومتابعيه مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام“. شهدت ظهوره مع إبنته “عالية”.

واحتفل محمد نور بعيد ميلاده مع إبنته، من خلال تلك الصور، وعلّق قائلا: “انهارده عيد ميلادى انا وروح قلبى عليا 18 يناير كل سنة وانتى طيبة وعقبال ما اشوفك أحلى عروسة”.

ومن المعروف أن الفنان محمد نور متزوج حاليًا من السيدة “هبة صلاح” من خارج الوسط الفني في 2013 ، وأنجب منها نجليه “عالية” و”عبدالله”. كما أن نور لديه تؤام من زوجته الأولي ياسمين، وهما “عمر” و”علي”، وشارك عمر، الإبن الأكبر للفنان محمد نور في فيلم “الباب يفوت أمل“، بطولة الفنان شريف سلامة، والفنانة درة، ومن إخراج أحمد البنداري.

نور يتحدث عن ذكرياته مع «واما»

يُذكر أن تحدث الفنان محمد نور عن ذكريات فريق واما، قائلًا:” اشترينا هواتف من فرنسا بس مكنش فيهم خطوط”، متابعا:” كنا بنستخدمهم عشان نلفت الأنظار لينا”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “cbc”:” الهواتف كانت من غير خطوط عشان الخطوط وقتها كانت غالية”..متابعًا:” كنا بنستخدمه كـ شكل بس”.

أحدث أغاني محمد نور

وانتهى المطرب نور من تسجيل أغنية جديده تحمل عنوان “سداح مداح”، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام ساسو، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وكشف الفنان المصري، عن طرحه ألبومًا غنائيًا جديدًا يحتوي على 8 أغاني ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

شارك الفنان مؤخرا في أغنية “نجمة معدية” مع فريق واما، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي توما، وإنتاج مشترك بين “نجوم ريكوردز” و”هاي واي”.

يُذكر أن أخر أعمال المطرب المصري، طرح أغنية “جانى فى ملعبى” وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج بتول عرفة.

أعمال محمد نور

قام محمد نور بتلحين البعض من أغاني فرقة واما التي هو أحد أعضائها، وفي عام 2004 بتلحين أغنية «بقالنا كتير» كتتر لبرنامج ” البيت بيتك ” فكانت الظهور الأول لـه كمغني منفردًا وقد سببّت له شهرة واسعة، ولحن نور أيضا بعض أغاني البوماته كمغني منفردا، كما لحن لمغنيين آخريين منهم تامر حسني وشيرين عبد الوهاب وإليسا وغيرهم، وفي عام 2016 لحن نور تتر مسلسل الميزان، الذي قام بغنائه فريقه واما، وفي عام 2017 لحن تتر مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن كما قام بغنائه مع ياسمين علي.

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