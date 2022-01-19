أول ظهور لنجل فائق حسن زوج أصالة من طليقته… برأيكم هل يشبه والده؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يناير 2022 02:45 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة، شهدت ظهور نجل الشاعر العراقي فائق حسن، زوج الفنانة السورية أصالة نصري، وذلك خلال تواجده مع والده في حفل غنائي أحياه الفنان ماجد المهندس.

ويعد ذلك هو الظهور الأول لنجل فائق حسن، من طليقته مارتا حامد، وظهر في الصورة المنتشرة وهو يتوسط والده والفنان ماجد المهندس.

الظهور الأول لنجل زوج أصالة من طليقته الأولي، بصحبة والده الفنان ماجد المهندس

وفي الفترة الأخيرة تصدرت المطربة أصالة ترندات محركات البحث جوجل ومختلف مواقع السوشيال ميديا بعد ساعات من إعلان خبر زواجها للمرة الرابعة من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أصالة تغازل زوجها بصورة له وهو نائم: ” نوم الهنا يا قطعة من روحي “

شاركت الفنانة أصالة متابعيها عبر حسابها على انستجرام بصورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري تجمعها بزوجها الشاعر ” فائق حسن ”، حيث استغلت أصالة نوم زوجها فائق حسن وقامت بتصويره وهي تجلس بالقرب منه .. وكتبت في تعليقها على الصورة : ” الله يحفظ الشهم .. نوم الهنا يا قطعة من روحي ” .

كما نشرت أصالة صورة أخرى لفائق حسن تحدثت من خلاله عن طباعه فقالت : ” حنين وحليوة وحنين وشهم وحنين وممتع .. هذا الرائع جوزي ” .

أصالة تستقل دراجة نارية خلف زوجها وتعلق : ” كل شيء بعيشه لأول مرة “

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة أصالة متابعيها بصورة أخرى عبر حسابها على انستجرام، تجمعها بزوجها الشاعر العراقي ” فائق حسن ”.

فظهرت أصالة نصري في الصورة التي نشرتها من خلال خاصية الاستوري وهي تستقل دراجة نارية يقودها فائق حسن وهي خلفه ويرتدي كلا منهما الخوذة الواقية .

وكتبت أصالة في تعليقها على الصورة معربة عن سعادتها بقيامها بهذا الشئ برفقة زوجها : ” معه كل شيء بعيشه لأول مرة وأحلى مرة ” .

أصالة وأولادها الأربعة ضيوف منى الشاذلي فى “معكم” على Cbc

وتحل النجمة السورية أصالة نصري والنجم المصري أحمد سعد، ضيوفًا في برنامج “معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة Cbc، يوم الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة التاسعة مساء، وفى مفاجأة لأول مرة تصطحب أصالة معها في الحلقة أولادها الأربعة شام وخالد الذهبى، وآدم وعلى العريان.

وشاركت أصالة جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو من برومو حلقتها مع منى الشاذلي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام“.

وعلّقت قائلة: “صولا.. طول السنة حب مليون حكاية في معكم منى الشاذلي الخميس والجمعة.. والمفاجأة حضور أولاد أصالة.. انتظرونا”.

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