 الدار اليمنية للكتب والتراث بالقاهرة تحتفل بإصدار وتوقيع كتابين 

محمد الفلاح - الأربعاء 12 يناير 2022

تحتفل الدار اليمنية للكتب والتراث بالقاهرة بإصدار وتوقيع كتابين للدكتور مبارك علوي لزنم أستاذ القانون الدولي بأكاديمية الشرطة حضرموت صادرة عن الدار اليمنية للكتب والتراث القاهرة ومكتبات خالد بن الوليد وفروعها وعناوينها كالتالي الأول (حقوق الإنسان والدور الأمني لحمايتها ) والثاني( القانون الدولي العام وعالمية الإسلام) وسيتحدث في الحفل والندوة كلاً من :

