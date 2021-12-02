شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض مسلسل "عنبر 6 " لـ سلاف فواخرجى الخميس 16ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الفنانة السورية سلاف فواخرجى تصوير مسلسلها "عنبر 6" المقرر عرضه الخميس 16 ديسمبر على إحدى المنصات الإليكترونية، ويضم هذا العمل الدرامى حكايات تقارب عالم سجون النساء، وقصص مستوحاة من قضايا حقيقية هزت الرأى العام، وقد تم إعداد وبناء ديكورات خاصة على مساحة ضخمة، لتصوير العمل فيها، العمل الدرامى معالجة هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، وإخراج على العلي.

مسلسل "عنبر 6 "يشارك فى بطولته أيضاً صبا مبارك، فاطمة الصفي، آيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى ابراهيم .

ورحل الناقد السينمائى محمد فواخرجي، والد سلاف فواخرجى فى 16 سبتمبر الماضي، إذ كشفت نقابة التمثيل السورية ، عبر بيان لها، عن وفاته دون الكشف عن أسباب الوفاة، إذ كتبت النقابة عبر حسابها بفيس بوك: إنا لله ً وانا اليه راجعوان "نتقدم بأحر التعازى للزميلة الفنانة سلاف فواخرجى بوفاة والدها .