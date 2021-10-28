شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة فى "معكم": هدوئى وعدم تحدثتى كثيرا خجل وليس تكبرا أو تعالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ملك قورة، أثناء استضافتها مع الفنان محمد مهران ببرنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، ويذاع على قناة CBC، بعد نجاح حدوتة "فوتوشوب" من مسلسل "زى القمر" الذى يتم عرضه على قناة cbc، إنها قدمت دور بنت تدعى ليلى، وهى بنت جامعية رومانسية وبها تفاصيل كثيرة تشببها الحقيقة، وهذا ما جذبها لتقديمها، مضيفة أنها فى الحقيقة هادئة ولا تتحدث كثيرا ولذلك هناك من يعتقد أن هذا تعالى وتكبر منها، ولكن فى الحقيقة هو خجل.



ملك قورة ومحمد مهران مع منى الشاذلى

وكشف الفنان محمد مهران خلال اللقاء أن تصوير الحدوتة كان صعبا، قائلا: "كانت تصل عدد ساعات التصوير لـ 20 ساعة فى اليوم، فكنت دائما أحاول إعطاء طاقة إيجابية طوال الوقت، وكان أيضا المخرج شادى عبد السلام يقوم بنفس الفعل وهذا ما كان يهون علينا الكثير"، مشيرا إلى أن شخصية خالد التى قدمتها بها بعض التفاصيل التى تشبهنى فهو طموح ولديه إصرار، وكذلك التفاصيل الاجتماعية فهو يعيش وحيدا ووالدته متوفية وكان يعيش مع والده وهذا يشبه حياته جداً.



محمد مهران وملك قورة

يذكر أن حدوتة "فوتوشوب" هي إحدى حكايات مسلسل زي القمر، وهي بطولة محمد مهران وملك قورة وصلاح عبد الله وفراس سعيد ومن إخراج شادي عبد السلام، وهى من ضمن حواديت مسلسل "زي القمر" والتى عرض منها خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام.

كما تم عرض أيضاً حواديت "عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق، "مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى وأحمد سعيد عبد الغنى، هشام إسماعيل وإخراج شيرين عادل، وتعرض حالياً حدوتة "إن كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، وشمس وحجاج عبد العظيم، وناصر سيف وإخراج معتز حسام.