شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال مصطفى فهمى عن زوجته فاتن موسى فى هدوء تام بعد زواج 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المحامية سناء لحظي لـ"الخليج 365"، محامية الفنان مصطفى فهمى، خبر انفصال موكلها الفنان مصطفى فهمى عن زوجته المذيعة اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام 6 سنوات، موضحة أن الطلاق تم بشكل رسمي أمس الثلاثاء، مشددة على أن الأسباب تخص الثنائى، ومصطفى فهمى لا يريد التحدث في هذه الأمور لأنه يعتبرها شيئا خاصا لا يفضل أن تكون على الملأ.

وتزوج الفنان مصطفى فهمي من فاتن موسى، في عام 2015، وفى شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً فى لبنان حيث موطن زوجته التى عملت فى بداياتها كصحفية ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.



مصطفى فهمي وفاتن موسى

مصطفى فهمى وطليقته فاتن موسى