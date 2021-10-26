نشاط نجوى كرم لا يهدأ.. جولة أمريكية كندية منتظرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم لجولة كنديّة – أميركيّة تحيي فيها مجموعة من الحفلات المتتالية المتوقّع أن تشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الجاليات العربيّة المقيمة في المدن والولايات التي تحيي فيها “شمس الغنية اللبنانية” حفلاتها.

وضربت نجوى كرم موعداً مع جمهورها الكبير خلال جولتها الفنية الكندية – الاميركية في مدينة أوتاوا في 11 شباط المقبل. كما ستحيي “شمس الغنية اللبنانية” سلسلة من الحفلات بين كندا والولايات المتحدة، وستعلن عن مواعيدها تباعاً.

ومن المرتقب أن تقدّم نجوى كرم أمام جمهور الجاليات العربية في كندا وأميركا باقة من أجمل أغنياتها بالإضافة إلى أغنيتيها الجديدتين “مغرومة 2” كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، و”ساحر قلوب” كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو.

الجدير ذكره أن أغنية “ساحر قلوب” تتصدّر منذ صدورها قبل شهر قائمة الأغنيات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “تيك توك” إذ حصد هاشتاغ “#ساحر_قلوب” ملايين المشاركات من المتابعين الذين عبّروا إعجابهم الكبير بالعمل.