أحمد مكي يروض غراب داخل منزله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد مكي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الفنان أحمد مكي في الفيديو وهو يروض "غراب" داخل منزله، وعلق: "مسا مسا".

يذكر أن الفنان أحمد مكي، كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل الاختيار 2، وحقق نجاحًا كبيرًا في هذا العمل.

مسلسل "الاختيار 2 " بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغني، سلوى عثمان، وعلي الطيب، وطارق صبري، وعمر الشناوي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.