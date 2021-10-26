مي كساب تعلن تعافيها من كورونا: "اللهم لك الحمد والشكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة مي كساب، اليوم، تعافيها من فيروس كورونا.

وكتبت "مي"، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وكانت الفنانة مي كساب أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "الحمد لله كورونا.. ادعولي".

يذكر أن آخر أعمال مي كساب حكاية "عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" في موسمه الثاني، التي عُرضت على قناة Cbc مؤخرا.

وشارك في البطولة: محمد جمعة، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، وعدد من الوجوه الشابة